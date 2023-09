Guardianes enfrían a Mellizos y evitan la barrida al ganar 2-1

Gabriel Arias, derecha, de los Guardianes de Cleveland, retira a Royce Lewis (23), de los Mellizos de Minnesota, en segunda base después de una rola de Max Kepler, quien llegó a salvo a primera, en la sexta entrada del juego de béisbol del miércoles 6 de septiembre de 2023, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.