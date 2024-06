Guardianes anotan 3 carreras en lanzamiento descontrolado y derrotan 8-5 a Reales

Will Brennan (17), de los Guardianes de Cleveland, felicita a Tyler Freeman por su jonrón de dos carreras ante el lanzador abridor de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, durante la séptima entrada de un juego de béisbol en Cleveland, el martes 4 de junio de 2024. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.