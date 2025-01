Green anota 22 de sus 29 puntos en el tercero; Rockets vencen 135-112 a Wizards

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun (28), se enfrenta al alero de los Wizards de Washington, Kyle Kuzma (33), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el martes 7 de enero de 2025, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.