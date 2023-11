Grant y Ayton encabezan triunfo de Trail Blazers por 114-110 sobre Pacers

Deandre Ayton (2), de los Trail Blazers de Portland, se alza para clavar el balón ante la mirada lejana de Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Indianápolis, el lunes 27 de noviembre de 2023. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.