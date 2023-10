Grandes Ligas suspenden 2 juegos a Abreu; afirman que pitcher de Astros dio pelotazo intencional

El cubano Adolis García, de los Rangers de Texas, increpa al boricua Martín Maldonado, de los Astros de Houston, tras recibir un pelotazo del dominicano Bryan Abreu en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 20 de octubre de 2023 (AP Foto/Tony Gutiérrez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.