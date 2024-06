Grand Slam de Hayward, y jonrón de Hernández en el 9no dan triunfo a Dodgers ante Rockies

El dominicano de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández hace un gesto luego de conectar un cuadrangular de tres carreras ante el relevista de los Rockies de Colorado, Victor Vodnik durante el noveno episodio del juego de béisbol, el martes 18 de junio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.