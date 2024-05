Grand slam de Freeman y sólida salida de Yamamoto impulsan a Dodgers a vencer 6-4 a Diamondbacks

Freddie Freeman (5), de los Dodgers de Los Ángeles, celebra después de batear un grand slam con su compañero Shohei Ohtani (17) durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Diamondbacks de Arizona, el lunes 20 de mayo de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved