Gran Bretaña y España inician con victorias en la Copa United en Australia

Alejandro Davidovich Fokina de España habla con su compañera Sara Sorribes Tormo durante el partido de dobles mixto contra Beatriz Haddad Maia y Marcelo Melo de Brasil en el torneo Copa United, en Perth, Australia, el viernes 29 de diciembre de 2023. (AP Foto/Trevor Collens) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved