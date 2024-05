Golfista Grayson Murray muere tras retirarse del Colonial. Tenía 30 años

ARCHIVO - Grayson Murray sostiene el trofeo después de ganar el evento de golf Sony Open, el domingo 14 de enero de 2024, en el Waialae Country Club en Honolulu. El dos veces ganador del PGA Tour, Grayson Murray, murió la mañana del sábado 25 de mayo de 2024 a los 30 años, un día después de retirarse del Charles Schwab Cup Challenge en Colonial (AP Foto/Matt York, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved