Goles de Caicedo, Kerr y Zaneratto en el Mundial femenino, nominados al Premio Puskas

En foto del 3 de septiembre del 2023, la colombiana Linda Caicedo con el Real Madrid controla el balón durante un duelo amistoso ante el América de México en la Ciudad de México. El viernes 22 de septiembre del 2022, su gol en el Mundial es uno de los 11 nominados al Premio Puskas. (AP Foto/Elizabeth Ruiz Ruiz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved