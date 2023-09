Gigantes vencen a Guardianes 5-4 en 10 innings y siguen en la carrera por comodín

LaMonte Wade Jr. (tercero por la derecha), celebra con sus compañeros de los Gigantes de San Francisco tras batear un sencillo remolcador que dio la victoria a su equipo en el 10mo inning de un juego de la MLB frente a los Guardianes de Cleveland, el 11 de septiembre de 2023, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved