Gigantes ganan por 6-3 y completan barrida en serie contra los Rockies

Thairo Estrada, derecha, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por el coach de tercera, Mark Hallberg (91), después de batear cuadrangular en contra de los Rockies de Colorado durante la tercera entrada del juego de béisbol el domingo 10 de septiembre de 2023, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved