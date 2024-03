Gigantes finalizan contrato de 2 años con el dos veces Cy Young Blake Snell

ARCHIVO - En foto del miércoles 13 de septiembre del 2023, Blake Snell de los Padres de San Diego lanza ante los Dodgers de Los Ángeles. El martes 19 de marzo del 2024, Snell firma por 2 años con los Gigantes de San Francisco. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.