Gausman blanquea por primera vez en su carrera y Azulejos vencen 7-0 a Atléticos

Kevin Kiermaier, centro, de los Azulejos de Toronto, celebra con sus compañeros de equipo en el dugout tras conectar un jonrón solitario contra los Atléticos de Oakland durante la quinta entrada el sábado 8 de junio de 2024, en Oakland, California (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved