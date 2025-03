Gancho de Leonard en el último segundo ayuda a Clippers a vencer 111-110 a Kings en tiempo extra

Kawhi Leonard, derecha, de los Clippers de Los Ángeles, tira y encesta el tiro ganador sperando la bocina frente a Jonas Valanciunas, izquierda, y Keegan Murray, de los Kings de Sacramento, segundo a la izquierda, en el tiempo extra durante el partido de baloncesto de la NBA, el domingo 9 de marzo de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.