Ketel Marte (4), de los Diamondbacks de Arizona, celebra después de batear jonrón de tres carreras con Corbin Carroll (7) y Gabriel Moreno (14) durante la novena entrada del juego de béisbol contra los Reales de Kansas City, en Kansas City, Missouri, el miércoels 24 de julio de 2024. (AP Foto/Colin E. Braley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.