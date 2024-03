Fútbol alemán lanza campaña contra el racismo antes de organizar la Eurocopa 2024

“Fue decepcionante ser marginado de esa manera solo unos meses después”, dijo Asamoah, quien ve la Eurocopa 2024 como “una gran oportunidad para hacer las paces, y realmente creo que podemos hacerlo”.

Asamoah dijo que se necesita valentía social para que la gente hable sobre el racismo, y dijo que tenía más confianza ahora que en 2006 en que la gente lo hable y lo enfrente.

También se sintió alentado por el nivel de acción política contra el racismo y el hecho de que es un tema importante para la federación.

“Cuando lo comparo con mi época, me hacían a lado en los equipos juveniles, no le interesaba a nadie. Tuve que lidiar con eso yo solo. Cuando tenía 18 años, jugaba en Cottbus y me tiraban plátanos. Pero el partido era tan importante para nosotros, que mi tema no interesaba a nadie”, dijo Asamoah. “Por eso me parece estupendo que la federación esté tomando cartas en el asunto. Hay mucho, mucho (racismo) en el fútbol amateur, también a nivel juvenil”.

Reem Alabali-Radovan, comisionada federal de Migración, Refugiados e Integración de Alemania, describió cómo los clubes de fútbol locales suelen ser los primeros puntos de contacto para los migrantes que acaban de llegar a Alemania. Dijo que a menudo son objeto de abusos racistas que no reciben la misma atención a nivel nacional porque los incidentes son locales.

“Demasiadas personas se ven afectadas por el racismo todos los días en Alemania”, dijo Alabali-Radovan. “Experimentan el racismo en todo tipo de situaciones, no solo de manera cotidiana, sino también en el mercado de la vivienda, cuando buscan trabajo, en las escuelas y también en los deportes”.

Asamoah concluyó deseando que tales campañas no fueran necesarias, “que no haya racismo, que todos seamos iguales”.

FUENTE: Associated Press