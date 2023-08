Fuente AP: Vlatko Andonovski renuncia como técnico de selección femenina de EEUU

ARCHIVO - Vlatko Andonovski, entrenador de la selección femenina de Estados Unidos, observa el partido de octavos de final de su equipo en contra de Suecia, en Melbourne, Australia, el 6 de agosto de 2023. Andonovski renunció a su cargo, una persona con conocimiento de la decisión le dijo a The Associated Press el miércoles 16 de agosto. El movimiento se da a menos de dos semanas de la eliminación del equipo en el Mundial femenino. (AP Foto/Scott Barbour, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved