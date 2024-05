FUENTE AP: Dolphins pactan extensión de contrato con Jaylen Waddle por 3 años y 84,75 millones

ARCHIVO - Jaylen Waddle (17), wide receiver de los Dolphins de Miami, corre con el balón dejando atrás al linebacker Quincy Williams (56), de los Jets de Nueva York, durante un partido de la NFL, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. Waddle pactó una extensión de contrato de tres años y 84,75 millones de dólares con los Dolphins, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.