FUENTE AP: Dolphins acuerdan firmar al safety Marcus Maye

ARCHIVO - El safety Marcus Maye, de los Saints de Nueva Orleans, trota para salir del campo después del partido de la NFL en contra de los Vikings de Minnesota, el 12 de noviembre de 2023, en Minneapolis. Los Dolphins de Miami pactaron firmar a Maye el lunes 10 de junio de 2024, dijo una persona con conocimiento de la negociación a The Associated Press. (AP Foto/Abbie Parr, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved