Franz Wagner y Paolo Banchero ayudan al Magic a derrotar a los Knicks, 117-108

El alero del Magic de Orlando Paolo Banchero (5) salta ante la defensa de Donte DiVicenzo (izquierda) y Jalen Brunson (1) de los Knicks de Nueva York durante la segunda mitad del juego de NBA, el viernes 29 de diciembre de 2023, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved