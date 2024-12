Franz Wagner y Jalen Suggs llevan al Magic a una victoria de 106-102 sobre los 76ers

Moritz Wagner, centro, del Magic de Orlando, se alista a encestar entre Kelly Oubre Jr., izquierda, y Guerschon Yabusele, de los 76ers de Filadelfia, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de diciembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved