Francia, sin Mbappé, vence a Bélgica y Haaland es decisivo en la Liga de Naciones

El francés Ousmane Dembélé (derecha) celebra junto a sus compañeros luego de anotar el segundo gol de su equipo en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Francia y Bélgica, en el estadio Groupama, en Decines, a las afueras de Lyon, Francia, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Laurent Cipriani) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved