Flores anota con boleto y Gigantes superan 9-8 a Rockies

El venezolano Wilmer Flores, de los Gigantes de San Francisco, celebra con el coach de la antesala Mark Hallberg, luego de conectar un jonrón de dos carreras ante los Rockies de Colorado, en el juego del viernes 8 de septiembre de 2023 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)