Flaherty debuta con Dodgers y Ohtani se une al club del 30-30 tras victoria 10-0 sobre Atléticos

El jardinero izquierdo de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández, a la derecha, celebra con el campocorto Nick Ahmed (12) después de su victoria sobre los Atléticos de Oakland el sábado 3 de agosto de 2024 en Oakland, California (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved