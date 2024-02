Fiscalía de Francia investiga salario del presidente del comité organizador de Olímpicos de París

ARCHIV0 - Foto del 25 de agosto del 2023, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 Tony Estanguet en entrevista con The Associated Press. El martes 6 de febrero del 2024, fiscalía financiera de Francia investiga el salario de Estanguet. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.