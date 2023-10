Fiscales financieros vuelven a registrar la sede del comité organizador de París 2024

ARCHIVO - Foto del 13 de agosto del 2023, la entrada de las oficinas del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 en Saint-Denis. El jueves 19 de octubre del 2023, la fiscalía financiera de Francia visitan nuevamente las oficinas del comité organizador. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.