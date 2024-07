Finnegan, cerrador de Nacionales, es el 9no reemplazo del Juego de Estrellas y ya son 39 debutantes

Kyle Finnegan, cerrador de los Nacionales de Washington, lanza durante la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Cardenales de San Luis, en Nationals Park, el viernes 5 de julio de 2024, en Washington. Finnegan fue llamado como reemplazo en lugar de Ryan Hesley para el Juego de Estrellas el lunes 15 de julio de 2024. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.