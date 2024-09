Filis superan 6-2 a Cachorros 6-2 y obtienen título Este de la Nacional

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Matt Strahm, reacciona después de que Michael Busch, de los Cachorros de Chicago, fallara con un roletazo durante la séptima entrada de un juego de béisbol, el lunes 23 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved