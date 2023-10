Filadelfia confía en Aaron Nola para vencer a Arizona y avanzar a la Serie Mundial

Aaron Nola lanzador abridor de los Filis de Filadelfia se prepara para lanzar ante los Diamondbacks de Arizona, durante el primer episodio del 2do juego de la serie de Campeonato de la Liga Nacional, en Filadelfia, el martes 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.