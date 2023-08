FIFA investiga al presidente de la Federación Española por su conducta en final del Mundial femenino

El presidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales (derecha) abraza a la volante Aitana Bonmatí en el podio tras la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial femenino, el domingo 20 de agosto de 2023, en Sidney. A la izquierda aparece la infanta Sofía. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved