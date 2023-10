Felipe Ribeiro, el nadador que se pinta las uñas para lidiar con trastorno bipolar

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El brasileño Felipe Ribeiro en el podio del relevo masculino 4x100 en la natación de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. Brasil ganó la medalla de oro. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El brasileño Felipe Ribeiro acaricia su medalla de oro en el podio del relevo masculino 4x100 en la natación de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara)

“Tuve un tiempo muy difícil al inicio del año, final del año pasado. Tuve mucha ansiedad, ataques de pánico, todo eso", dijo Ribeiro a The Associated Press. “Hasta hace poco, yo no podía controlar mi cabeza. Ella tenía su propia vida. Yo solamente me podía dormir cuando ya estaba totalmente sin energía. Me ponía a tocar la guitarra por la noche para distraerme".