Fatih Kipyegon bate su propio récord mundial en los 1.500 metros de la Liga Diamante

Faith Kipyegon, de Kenia celebra al ganar la prueba final de los 1.500 metros femeninos, durante las pruebas de atletismo de Kenia para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio nacional Nyayo, en Nairobi, Kenia, el sábado 15 de junio de 2024. (AP Foto/Brian Inganga) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved