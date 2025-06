Familia Buss vende participación mayoritaria de los Lakers por 10.000 millones a Mark Walter

ARCHIVO - Mark Walter, copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, habla con el manager del equipo Don Mattingly, previo a su partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el 3 de septiembre de 2012, en Los Ángeles. Walter es parte propietario de los Lakers de la NBA. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.