Fallece Pat Corrales, primer mánager de origen mexicano en MLB. Tenía 82 años

ARCHIVO - Foto del 11 de octubre del 2001 el entrenador de los Bravos de Atlanta Pat Corrales batea una bola en un entrenamiento en el Turner Field de Atlanta. El lunes 28 de agosto del 2023 anuncian el fallecimiento de Corrales a los 82 años. (AP Foto/Ric Feld, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.