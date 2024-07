Fallece el exreceptor de los Ravens de Baltimore Jacoby Jones a los 40 años

Jones fue elegido al equipo All-Pro de The Associated Press como regresador de patadas en la temporada 2012 y poco después apareció en el programa de televisión “Dancing With The Stars”.

“Jacoby era uno de los compañeros y persona más amorosa con la que he estado”, indicó el exdefensive end de los Texans J.J. Watt. “Siempre bailando y riéndose, con una sonrisa permanente. Se fue muy, muy rápido”.

___

La reportera de deportes en Houston Kristie Rieken contribuyó al reporte.

FUENTE: Associated Press