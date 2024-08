Fallece Billy Bean, quien se convirtió en segundo pelotero que anunció que era gay en 1999

ARCHIVO - Foto del 17 de junio del 2016, el vicepresidente de la MLB Billy Bean lanza una pelota ceremonial en el juego entre los Rays de Tampa Bay y Gigantes de San Francisco. El martes 6 de agosto del 2024, fallece el expelotero que en 1999 se convirtió en el segundo jugador de la MLB en anunciar que es gay. (AP Foto/Chris O'Meara, File) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu