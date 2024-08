Falcons adquieren al defensivo Judon, 4 veces Pro Bow y procedente de Patriots, dice fuente de AP

El linebacker Matthew Judon, de los Patriots de Nueva Inglaterra, corre durante un ejercicio en el campo de entrenamiento del equipo, el jueves 25 de julio de 2024, en Foxborough, Massachusets. Los Patriots intercambiaron a Judon a los Falcons de Atlanta por una selección de tercera ronda de draft, dijo una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press el miércoles 14 de agosto de 2024. (AP Foto/Charles Krupa/Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved