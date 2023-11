Expresidente argentino Mauricio Macri será candidato a la vicepresidencia de Boca Juniors

En foto del domingo 22 de octubre del 2023, el expresidente argentino Mauricio Macri saluda a su primo Jorge Macri, candidato a alcalde de Buenos Aires en las instalaciones de la candidata presidencial Patricia Bullrich en Buenos Aires. El lunes 13 de noviembre del 2023, Macri se presentará como candidato a la vicepresidencia del Boca Juniors. (AP Foto/Daniel Jayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved