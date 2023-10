Expansión de Wimbledon recibe aprobación de la junta local, el plan incluye un nuevo estadio

ARCHIVO- Vista aérea del All England Tennis Club en el día 7 de Wimbledon, en Londres, el 8 de julio de 2019. El All England Club planea construir un estadio con 8.000 asientos y otras 38 canchas, que le permitirán celebrar el torneo de clasificación en el sitio y el proyecto recibió autorización del consejo local. La expansión se realizaría en el Club de Golf Wimbledon Park, que compró en 2019 el All England Club. El comité de planificación del Consejo de Merton aprobó la propuesta el jueves 27 de octubre de 2023. (Thomas Lovelock/AELTC via AP, Pool, Archivo) ALETC