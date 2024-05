Ex futbolista francés Christian Karembeu revela asesinato de dos familiares en Nueva Caledonia

ARCHIVO - Christian Karembeu de Francia, a la izquierda, protege el balón durante el partido internacional de fútbol entre Alemania y Francia en Stuttgart, Alemania, el sábado 1 de junio de 1996. El ex futbolista internacional Christian Karembeu, ganador de la Copa del Mundo de 1998 y de la Eurocopa 2000 con Francia, reveló que dos de sus familiares murieron durante los disturbios en el territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico, que han dejado siete muertos. (AP Foto/Thomas Kienzle, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.