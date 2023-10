Estupor en Chile tras quedar fuera de los partidos inaugurales del Mundial 2030

El presidente de la federación de Paraguay Robert Harrison (izquierda), el presidente de la federación de Uruguay Ignacio Alonso (centro), el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez (tercero a la izquierda y el presidente de la federación de Argentina Claudio Tapia sostiene el trofeo de la Copa Mundial durante una rueda de prensa, el miércoles 4 de octubre de 2023, en Luque, Paraguay. Domínguez anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved