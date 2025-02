Estrellas de NASCAR disfrutan de una visita a Ciudad de México antes de debut internacional

Cuando se hizo el anuncio en agosto pasado, se recibió con entusiasmo por un nuevo lugar en un nuevo país. Pero a medida que comenzó la temporada 2025, han circulado rumores en la industria de que la carrera podría no llevarse a cabo, se han planteado interrogantes sobre la seguridad y muchos seguidores han declarado que no irán a la Ciudad de México.

NASCAR no ha vacilado ni una vez en esta aventura: tiene un contrato de dos años con el promotor OCESA, que también organiza la carrera de F1 y otros eventos de entretenimiento a gran escala en todo el país, y realizó una gira de dos días esta semana por la capital mexicana para promover el inicio de la venta de boletos el jueves. El precio para un boleto de admisión general de tres días es de aproximadamente 50 dólares.

Suárez estuvo acompañado por Ryan Blaney y Chase Elliott, ex campeones de NASCAR, así como por Christopher Bell, el ganador de la carrera del fin de semana pasado. El grupo tuvo una experiencia inmersiva que incluyó un recorrido por la pista, degustación de tacos, una noche en la lucha libre —donde Blaney y Suárez intentaron algunos movimientos en el ring— y una conferencia de prensa el miércoles que atrajo a cientos de personas.

“No creo que muchas personas se den cuenta de lo especial que es esto para mí porque no todos los días tengo la oportunidad de mostrarles a estos colegas mi hogar, mi cultura”, dijo Suárez a The Associated Press. “Todos tienen una idea: han estado en Cancún o en algún lugar así. Pero venir a la Ciudad de México y llevarlos a lugares muy auténticos y ver la ciudad, ha sido increíble mostrarles lo que van a experimentar en junio".