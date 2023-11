Estirpe de campeona: Martina Weil doma el frío para dar otro oro a Chile en sus Panamericanos

La chilena Martina Weil celebra tras ganar los 400 metros del atletismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La argentina Isabel Di Tella celebra tras vencer a la peruana María Doig en la final de espada individual de la esgrima de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La puertorriqueña Adriana Díaz (derecha) abraza a la brasileña Bruna Takahashi tras ganar la final de individuales del tenis de mesa de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el miércoles 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Kyle Snyder de los Estados Unidos, derecha, celebra luego de ganar la medalla de oro al vencer al cubano Arturo Silot, en los 97kg de lucha en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el miércoles 1 de noviembre de 2023.