Estampida en estadio en Madagascar deja 12 muertos, numerosos heridos

Gente se aglomera frente al hospital HJRA en Antananarivo. Madagascar, 25 de agosto de 2023 para averiguar sobre la suerte de sus seres queridos después de una estampida en un estadio local. La prensa local informa que al menos 12 personas murieron durante la inauguración de los Juegos de las Islas del Océano Índico.(AP Foto Laetitia Bezain) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.