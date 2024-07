Español Reyes Pla avanza en el boxeo de los Juegos Olímpicos, pero no tendrá su ansiada revancha

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cubano Julio La Cruz reacciona tras su pelea contra el azerbayano Loren Alfonso en la división de peso pesado del boxeo olímpico de los Juegos de París, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Tokio me sirvió como experiencia porque ahí dejé la decisión en manos de los referís y ahora voy con la mentalidad de arrancar cabezas y no dejar que ellos decidan”, dijo el peleador.

Reyes Pla ahora enfrentará al belga Victor Schelstraete, quien superó a Ato Plodzicki-Faogali, de Samoa.

“El rival a vencer soy yo, no me preocupan los demás, estoy bien preparado y como dije listo para arrancarle la cabeza a quien sea”, añadió. “Venimos al mil por mil de preparación, voy a seguir dando palos como siempre he hecho”.

Reyes Pla se hubiera topado con La Cruz hasta las semifinales.

“Quiero ganar los Olímpicos ese es el objetivo y voy combate a combate”, agregó el boxeador. “El sorteo así se dio, me he preparado para todos los rivales no sólo para uno, pero si toca esa persona (La Cruz), espero la revancha”.

Eso ya no ocurrirá.

FUENTE: Associated Press