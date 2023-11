España convoca a Aleix García, de Girona, para los últimos dos juegos eliminatorios

Aleix García, de Girona, durante el partido de La Liga de España entre Real Madrid y Girona en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, el domingo 30 de octubre de 2023. El seleccionador español Luis de la Fuente convocó a cuatro nuevos jugadores, incluido el mediocampista de Girona Aleix García para los últimos dos partidos clasificatorios rumbo a la Eurocopa 2024, con su boleto ya asegurado para el torneo del próximo año. (AP Foto/Jose Breton) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved