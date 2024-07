España conquista su cuarta Eurocopa al vencer 2-1 a Inglaterra en la final

Mikel Oyarzabal celebra tras anotar el segundo gol de España ante Inglaterra en la final de la Eurocopa, el domingo 14 de julio d 2024, en Berlín. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El capitán español Álvaro Morata alza el trofeo de campeones de la Eurocopa tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en la final, el domingo 14 de julio d 2024, en Berlín. (AP Foto/Frank Augstein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Mikel Oyarzabal anota el segundo gol de España en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, el domingo 14 de julio de 2024, en Berlín. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nico Williams celebra tras anotar el primer gol de España en la final de la Eurocopa, el domingo 14 de julio d 2024, en Berlín. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El seleccionador español Luis de la Fuente es alzado por los jugadores tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en la final de la Eurocooa, el domingo 14 de julio d 2024, en Berlín. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved