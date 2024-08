España cierra verano soñado. Tras título europeo, gana oro olímpico en París

El delantero Sergio Camello de España, en el centro, celebra tras convertir en el tiempo extra contra Francia en la final del fútbol en los Juegos Olímpicos, en el estadio Parque de los Príncipes, el viernes 9 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jean-Philippe Mateta de Francia, a la izquierda, celebra junto a sus compañeros tras convertir contra España en la final del fútbol de los Juegos Olímpicos en el estadio Parque de los Príncipes el viernes 9 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Fermín López celebra tras anotar su gol contra Francia en el partido por la medalla de oro del fútbol de los Juegos Olímpicos en el estadio Parque de los Príncipes, el viernes 9 de agosto de 2024, en Paris, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Alexandre Lacazette de Francia busca el gol contra España en el partido por la medalla de oro del fútbol en los Juegos Olímpicos, en el estadio Parque de los Príncipes, el viernes 9 de agosto de 2024, in París, Francia. (AP Foto/Francisco Seco)