Escaladora noruega se retira tras su récord de subir las 14 cumbres más altas en 92 días

La escaladora noruega Kristin Harila (centro) y su sherpa Tenjen Sherpa (derecha), que el 3 de agosto establecieron un nuevo récord al subir las 14 cumbres más altas del mundo en 92 días, a su llegada al aeropuerto de Katmandú, Nepal, el 5 de agosto de 2023. (AP Foto/Niranjan Shreshta) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.